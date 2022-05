Flughafen Zürich – Was geschieht mit den russischen Slots in Kloten? Die russische Airline Aeroflot hat täglich vier Slots am Flughafen Zürich. Was mit diesen geschieht, wird aktuell auf europäischer Ebene diskutiert. Martina Macias

Die Slots der russischen Airline Aeroflot werden momentan provisorisch weitergegeben. Foto: Francisco Carrascosa

Für den Sommerflugplan 2022 wurden in Zürich circa 760 Slots, also Start- und Landezeiten, pro Tag an Fluggesellschaften vergeben. Vier davon sind der russischen Fluggesellschaft Aeroflot zugeteilt. Aufgrund der westlichen Sanktionen im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg können diese von der Airline aber nicht genutzt werden. Die Slot Coordination Switzerland (SCS), die für die Zuteilung an den Flughäfen in Genf und Zürich zuständig ist, gibt die Slots momentan provisorisch weiter. An wen, verrät die unabhängige Koordinationsstelle nicht. Wie mit den Slots und den historischen Anrechten von Aeroflot in den kommenden Flugplänen (Winter 2022 und Sommer 2023) umgegangen werden wird, wird aktuell auf europäischer Ebene diskutiert. «Slot Coordination Switzerland steht hierzu im ständigen Austausch mit den European Airport Coordinators. Der Entscheid steht noch aus», informiert Mediensprecherin Bettina Kurz vom Flughafen Zürich.