50 Jahre Frauenstimmrecht – Was gibt es hier zu feiern? Die Einführung des Frauenstimmrechts markierte nicht das Ziel, sondern den Anfang der Gleichstellung. Denn in der «Frauenfrage» bleibt viel zu tun. Meinung Sharon Saameli

Frauen marschieren am 1. Februar 1968 in Richtung Zürcher Rathaus. Der Kampf ums Frauenstimmrecht war ein langer – am 7. Februar 1971 sagten die Männer schliesslich Ja. Archivfoto: Keystone

2021 feiert die Schweiz 50 Jahre Frauenstimmrecht. Ist das eine grosse Errungenschaft der direkten Demokratie? Die Schweiz brauchte 53 Jahre mehr als Deutschland und 27 mehr als Frankreich (aber immerhin 13 Jahre weniger als das Fürstentum Liechtenstein), bis auch Schweizer Bürgerinnen wählen, abstimmen und ein politisches Amt einnehmen durften. 65,7 Prozent der Schweizer Männer gaben der Vorlage am 7. Februar 1971 ihr Ja.

Heute mutet dieses historische Ergebnis an wie eine Selbstverständlichkeit. Und doch frage ich mich: Warum soll ich diesen Anlass feiern? Warum mich freuen? In den Bezirken Bülach und Dielsdorf legten 59,3 Prozent der Männer an der Urne ein Ja ein. In 13 Unterländer Gemeinden fand eine Männermehrheit jedoch: Das Frauenstimmrecht brauche es nicht, es sei zu früh, schiesse am Ziel vorbei. Wenn wir uns dieses Jahr gratulieren, blicke ich aufs Rafzerfeld, nach Stadel, Bachs und Weiach, die bis zu 63 Prozent Nein-Stimmen eingelegt haben. Und denke mein Teil dazu. Ich sehe, dass nur 8 von 44 Unterländer Gemeinden eine Frau als Gemeindepräsidentin haben – und denke mein Teil dazu.