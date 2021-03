Sweet Home: Piperade, Poulet und Pilaw – Was gibts zum Znacht? Schluss mit Kopfzerbrechen! Dank diesen sieben einfachen Rezepten gibts eine Woche lang jeden Abend etwas Feines. Marianne Kohler Nizamuddin

Täglich überlegen, was man bloss zum Znacht kochen könnte, muss nicht sein. Folgen Sie diesen sieben abwechslungsreichen Rezepten und schon essen Sie die ganze Woche speziell – ohne dabei kompliziert kochen zu müssen. Foto über: Historiska Hem Immobilien

Donnerstag — Lyoner Kartoffeln

Einfach gut: Kartoffeln mit Zwiebeln gekocht. Foto über: Crunchy Cream Sweet

Bratkartoffeln gehen immer. Versuchen Sie die «Pommes de terre à la lyonnaise», die mit Zwiebeln im Backofen geröstet werden.

Zutaten:

1 kg Kartoffeln

4 Zwiebeln

60 g Butter

4 EL Olivenöl

Salz und Pfeffer

Zubereitung:

Schälen Sie die Kartoffeln und schneiden Sie sie in dünne Scheiben. Schneiden Sie die Zwiebeln in Ringe. Braten Sie Kartoffeln in ein wenig Butter und Olivenöl beidseitig etwa 3-4 Min an. Mit Salz und Pfeffer würzen. Anschliessend die Zwiebeln ebenfalls in Butter und Öl anbraten und mit Salz und Pfeffer würzen. Legen Sie die Kartoffeln und die Zwiebeln in Schichten in eine Gratinform und backen Sie sie im 180 Grad heissen Backofen etwa eine halbe Stunde. Dazu einen grünen Salat servieren.