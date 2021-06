Sommerferien und Coronavirus – Was gilt bei der Einreise ins Ferienland? Bei der Reiseplanung muss man dieses Jahr auch an Formulare und Covid-Zertifikate denken. Viele Länder haben ihre Bestimmungen schon gelockert, andere sind noch streng. Was gilt wo? Alexandra Bröhm

Die freie Sicht aufs Meer ist dieses Jahr wieder möglich – mit ein paar Formularen. Foto: AFP, Getty Images

Die Ferienzeit ist da, und so manchen zieht es diesen Sommer ins Ausland – ans Meer, auf ferne Gipfel oder einfach ins sehnlich vermisste Lieblingsland. Die Pandemie ist aber noch nicht Geschichte, und deshalb gelten in vielen Ländern besondere Einreisebestimmungen. Das Schweizer Covid-Zertifikat ist beim Reisen sicher eine Hilfe. Doch noch fehlt die offizielle Anerkennung durch die EU, was den Einsatz im Ausland etwas einschränkt. Diese Anerkennung sollte in der ersten Juli-Hälfte folgen. Trotzdem kann jedes Land nach wie vor zusätzlich eigene Regeln erlassen. Deshalb lohnt es sich auf jeden Fall, sich vor der Abreise zu erkundigen, ob man am Zoll irgendwelche Zusatzdokumente zücken muss.