Stressfaktor Grossraumbüro – Was gute Büros ausmacht Zu viel des Guten ist schädlich – das gilt auch für soziale Interaktion. Die gesundheitlichen Folgen mangelnder Privatsphäre sollten vor der Rückkehr aus dem Homeoffice beachtet werden. Clara Weber (Gastbeitrag)

Arbeitsplatzstrategien werden häufig von dem vordergründigen Wunsch getrieben, Kommunikation unter Mitarbeitern um jeden Preis zu fördern. Foto: Getty Images

Nach dem Ende der Homeoffice-Pflicht kehren Angestellte vermehrt in die Büros zurück. So oder so wird die Rückkehr in den meisten Betrieben wohl in eingeschränkter Form erfolgen. Nichtsdestotrotz wird vermutlich dem lange vorenthaltenen Austausch mit Kollegen ein besonders grosser Stellenwert beigemessen werden. Innovationsförderung durch Kommunikationsförderung – das war bereits vor der Pandemie eine Kernfunktion moderner und offener Bürostrukturen und wird nach der Pandemie vermutlich der wichtigste Treiber, das Büro aufzusuchen. Das sagen zumindest Trendforscher.