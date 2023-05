«Er salbadert ja schon seit Jahrzehnten vor sich hin»: Eugen Drewermann. Foto: Jens Kalaene (Keystone)

Vorletzte Woche bezeichneten Sie in Ihrer Kolumne Eugen Drewermann als «Weihrauchbombe Nr. 1» und als «Goldstandard des salbadernden Dummschwätzertums». Meinen Sie damit wirklich den Theologen und Psychoanalytiker Dr. Eugen Drewermann? Wenn ja, bitte ich Sie höflich, mir das zu erklären. T.B.

Lieber Herr B. (und liebe alle, die ebenfalls mit meiner Schmähkritik nicht einverstanden waren)

Ja, den Drewermann meine ich; und ich werde mir Mühe geben, Ihnen das zu erklären. Dabei gibt es zwei Schwierigkeiten. Erstens weiss ich nicht recht, wo ich mit meiner Beweisführung anfangen soll, denn Drewermann salbadert ja schon seit Jahrzehnten vor sich hin. Zweitens: Vielleicht finden Sie ja das, was ich sowohl inhaltlich wie im Tonfall ganz unsäglich finde, gut und richtig und äusserst bedenkenswert. Item: Wenn ich mir Drewermanns Märchen- und Bibelauslegungen anhöre, muss ich unweigerlich an die Parodie des «Worts zum Sonntag» von Otto Waalkes aus dem Jahr 1976 denken («Theo, vier fahr’n nach Lodz. Nun, was wollen uns diese Worte sagen?»)

Drewermanns Kalenderweisheiten der Kapitalismuskritik für die Armen im Geiste sind unterfüttert mit handfestem Antisemitismus.

Drewermann redet immer noch so, wie Otto damals kalauerte. «Wie lebendig Tote schütten wir uns förmlich zu mit ‹Besitz›, sei es moralisch, sei es finanziell, sei es geistig.» Drewermanns Kalenderweisheiten der Kapitalismuskritik für die Armen im Geiste sind leider nicht bloss unfreiwillig komisch, sondern auch unterfüttert mit handfestem Antisemitismus: «In der Stellung des Christentums zur Problematik der ‹Umwelt› zeigt sich mehr und mehr, dass das Christentum aufgrund seiner spezifisch semitischen, jüdischen Geistesart einen ausserordentlich gewalttätigen und rücksichtlosen Charakter an sich trägt.»

Milder war er gestimmt mit den Terroristen von 9/11. Mit Bezug auf diesen Anschlag erklärte Drewermann in einem Interview: «Terrorismus ist die Waffe der Unterlegenen. Er ist eine Ersatzsprache für Zielsetzungen und Forderungen, die allzu lange überhört wurden.»

Mein jüngstes Zitat stammt von der Ostermarschkundgebung in Bremen in diesem Jahr: Er sprach dort «für den Frieden und gegen den Krieg, für die Verständigung und gegen die Feindpropaganda». Womit er nicht die russische Propaganda meint, sondern die Propaganda für einen «Siegfrieden» der Ukraine. Die USA hätten aus den Nürnberger Prozessen «von den Nazis nur gelernt, wie man es noch schlimmer machen könnte. Man hat lediglich Hitler mit Hitler besiegt, aber doch nicht überwunden. ‹Seit 5.45 Uhr wird zurückgeschossen› …machen wir es eigentlich viel anders als Hitler? Zurückschiessen, wenn geschossen wird?»

Da stehe ich nun und kann nicht anders, als meine Charakterisierung Drewermanns eher sehr milde zu finden.

