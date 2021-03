Umfrage – Was haben Sie nach der Wiederöffnung als Erstes im Laden gekauft? ZU-Redaktorinnen und -Redaktoren geben Antwort auf diese Frage. Renato Cecchet

Auch die Kleidergeschäfte gingen nach sechs Wochen Pause wieder auf. Foto: Urs Jaudas

Flavio Zwahlen, Redaktor Infos einblenden Foto: Johanna Bossart

Shoppen? Was ist das? Ich habe keine Ahnung, wann ich zum letzten Mal in einem Kleidergeschäft gewesen bin. Das muss irgendwann Anfang Herbst gewesen sein. Seither arbeite ich grösstenteils im Homeoffice, und an den Wochenenden beschränken wir uns auf Fussballschauen und Spieleabende. Dafür brauche ich keine neuen Kleider. Und da ich kurz vor Beginn der Pandemie noch Ferien in Amerika machte, ist mein Schrank dank den zahlreichen Outlet-Besuchen ohnehin noch ausreichend gefüllt. Deshalb stürmte ich diese Woche auch nicht bei der ersten sich mir bietenden Gelegenheit in ein Einkaufszentrum. Trotzdem bin ich froh, dass die Kleidergeschäfte nun wieder öffnen durften, und habe auch Verständnis für die ungeduldigeren Leute, die am Montag vor den Kleidergeschäften Schlange standen.