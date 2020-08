Frage: Wie könnten diese nationalen Regelungen aussehen?

Berset eklärt: «Es wird immer sehr schwierig bleiben, Automatismen zu schaffen. Werte alleine genügen nicht. Die Dynamik spielt eine grosse Rolle.» Es sei ziemlich klar, dass für die grossen Ligen einheitliche Regeln in der ganzen Schweiz gelten sollen. «Man würde nicht verstehen, dass im Stadion in Fribourg eine Maskenpflicht gilt, aber in Bern nicht.» Man werde zeitnah mit den grossen Ligen zusammensitzen und das klären.