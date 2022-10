Roman Polanskis Ehefrau im TV – Was hat sie bloss geritten? Schauspielerin Emmanuelle Seigner spricht auf France 2 über ihren Mann, der eine 13-Jährige vergewaltigte. Ein bizarrer, denkwürdiger Auftritt. Johanna Adorján

Ehepaar Polanski/Seigner: Über die Monate, in denen er 2009 und 2010 im Gefängnis und unter Hausarrest war, hat sie nun ein Buch geschrieben. Foto: Loic Venance (AFP)

Am Samstagabend war die mit Roman Polański verheiratete Schauspielerin Emmanuelle Seigner in der französischen Talkshow «Quelle Époque» auf France 2 zu Gast, und sie machte alles, was am bekannten Fall ihres Mannes sowieso schlimm ist, binnen weniger Minuten noch schlimmer.