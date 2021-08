Interview mit Ajla Del Ponte – «Was heisst Bronze? Mit der Staffel holen wir Silber!» Sie gewann keine Medaille, aber viel Prestige: Ajla Del Ponte lief vom Schockzustand auf Rang 5 im Olympiafinal über 100 m. Dank ihrem Trainer und einem Biomechaniker. Monica Schneider

«Ich begreife das noch immer nicht»: Ajla Del Ponte am Tag nach dem 5. Rang im Olympiafinal. Foto: Getty Images

Es war eine magische Samstagnacht für die Schweizer Leichtathletik im Nationalstadion von Tokio. Nie bisher vermochte sich eine Schweizerin für einen Sprintfinal zu qualifizieren – nun gerade zwei. Und Ajla Del Ponte (25) und Mujinga Kambundji (29) brillierten: Die Tessiner Rekordhalterin wurde in 10,97 hervorragende Fünfte, zwei Hundertstel vor Kambundji. Diese erlebte nach ihrem WM-Silbergewinn 2019 ein weiteres Karrierehighlight und startet am Montag zum Vorlauf über 200 m. Zusammen treten sie am Donnerstag mit der Staffel zur Qualifikation an.