Krise Ukraine-Russland – Was hinter dem Konflikt zwischen Russland und der Nato steckt Russland setzt den Westen mit Kriegsrhetorik unter Druck, die Allianz reagiert besorgt. Eine gewisse Gesprächsbereitschaft hat Putin offenbar signalisiert. Doch kann das die Lage beruhigen? Daniel Brössler , Matthias Kolb aus Brüssel

Die russischen Truppenverschiebungen sorgen für Unbehagen: Ein russischer Soldat bei einer Übung in der Region Rostov. Foto: AP

Auf der Nato-Website herrscht schon weihnachtliche Stimmung. Ein grosses Bild verweist auf die «Botschaft zum Jahreswechsel» von Generalsekretär Jens Stoltenberg an Soldaten und Veteranen der Nato-Einsätze. «Alle für einen und einer für alle», bleibe auch 2022 das Motto des Verteidigungsbündnisses, heisst es im Video.

Vor Journalisten klagte Stoltenberg, dass Russlands «grundloser und unerklärter» militärischer Aufbau an den Grenzen der Ukraine weitergehe – mit Artillerie, Kampftruppen und Kampfpanzern. Nach Nato-Erkenntnissen geht es um bis zu 100’000 russische Soldaten. Stoltenberg forderte Russlands Präsident Wladimir Putin zu Transparenz und Deeskalation auf. Danach sieht es aber nicht aus: Gleichzeitig zur Pressekonferenz in Brüssel drohte Putin 2500 Kilometer entfernt in Moskau mit «harten militärisch-technischen» Antworten, wenn sein Wunsch nach Sicherheitsgarantien nicht erfüllt werde.