Super League live: Luzern – Basel – Was holt der FCB beim chronisch erfolglosen FC Luzern?

Guten Abend und herzlich willkommen

28. November 2021, wir haben «Ja» gesagt zum Covid-Gesetz, die Pflege-Initiative angenommen, die Justiz-Initiative abgelehnt und der FCZ hat zuhause gegen YB 1:0 gewonnen.

Das die Zusammenfassung der Vergangenheit. Die nahe Zukunft bringt uns die Affiche zwischen dem FC Luzern und dem FC Basel. Mit einem Sieg in der Swissporarena wäre der FC Basel wieder zwei Punkte hinter dem FCZ. Das liegt im Bereich des Möglichen, schliesslich gilt «FC Luzern» in dieser Saison nicht als Synonym für «unbezwingbar».

Genau ein einziges Mal haben die Zentralschweizer gewonnen. Nach der 1:3-Niederlage gegen den FC Lugano und einem glücklosen Interview-Aufritt von Fabio Celestini hatten die Chefs genug und entliessen den Trainer. Sandro Chieffo übernimmt vorübergehend, der Mann, der sonst die U21 betreut.

Gegen diesen FC Luzern also tritt der FCB an. Die Basler haben sich unter der Woche die Chance erspielt, in der Conference League die Gruppe zu gewinnen.