WM-Qualifikation: Italien – Schweiz – 2:0 für die Schweiz – Crnogorcevic trifft nach Bachmanns Flanke

Ein bisschen Fussballpolitik

Weil die Partie erst noch in die Gänge kommen muss, haben wir Zeit für einen kleinen Abstecher in die Fussballpolitik: Der Zentralvorstand des Schweizerischen Fussballverbandes hat heute bekannt gegeben, dass er sich für die EM 2025 bewerben will. Präsident Dominique Blanc sagt, dass die Schweiz «noch mehr Frauen und Mädchen in unserem Land für den Fussball begeistern» will. Eine Frauen-EM in der Schweiz wäre eine Premiere.