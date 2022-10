Ex-SCB-Star Blum nach Horror-Check – «Was ich erlebt habe, soll kein anderer erleben» Seit sechs Wochen wird wieder Eishockey gespielt. Doch einer fehlt noch immer: Eric Blum. Er hat nach dem Horror-Check von EVZ-Stürmer Fabrice Herzog rechtliche Schritte eingeleitet. Angelo Rocchinotti

Der dreifache Schweizer Meister Eric Blum hat nach einem rüden Check seit 20 Monaten keinen Ernstkampf mehr bestreiten können. Die Zukunft des 36-Jährigen bleibt ungewiss. Foto: Urs Jaudas

Es ist ein trüber Herbstmorgen in Zürich-Wiedikon. Heftiger Regen prasselt vom Himmel. Nur wenige Leute kommen am Schaufenster an der Zurlindenstrasse 57 vorbei. Eric Blum und Luca Meyer sitzen in ihrem Showroom. Blum fertigt gerade einen neuen Filzhut an. Sein Schwager brütet über Schnittmustern. Onkai Heiwa heisst ihr Label. Eine Hommage an Blums Grossvater. Er wurde stolze 103 Jahre alt.