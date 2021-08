Medikamente schlucken – Was im Umgang mit Tabletten wirklich gilt Wenn ein Medikament zu schwach wirkt oder Kapseln zu gross sind, um sie zu schlucken, heisst es: Vorsicht vor Fehlschlüssen! Martina Frei

Grosse Tabletten zu teilen, ist häufig keine gute Idee. Es gibt bessere Methoden, um sie zu schlucken. Foto: Adrian Moser

Die 18-jährige Frau litt an einer Depression. Das Antidepressivum wirke zu wenig, befand ihre Mutter und gab ihrer Tochter anstelle der täglich verordneten Tablette anderthalb. Zwei Tage später hatte die junge Frau einen schweren epileptischen Krampfanfall. Der Grund dafür war ein Trugschluss der Mutter. «Viele Menschen wissen nicht, dass das Teilen einer Tablette zu Problemen führen kann», sagt Christoph Meier, Chefapotheker Spitalpharmazie am Universitätsspital Basel.



Hier die häufigsten Fehlschlüsse und was wirklich stimmt:

Tabletten mit Bruchrille darf man immer teilen