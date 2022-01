Aktuelle Ereignisse in Kürze – Was im Zürcher Unterland sonst noch passierte

Die Stadt Bülach hat einen neuen Leiter Soziales und Gesundheit

Der Stadtrat Bülach hat Raphael Gubser per sofort als neuen Leiter Soziales und Gesundheit ernannt. Dies teilte der Rat am Freitag mit. Der 32-Jährige übernimmt die Führung der Abteilung mit den Bereichen Berufsbeistandschaften, Flüchtlings- und Asylkoordination, Gesellschaft und Gesundheit, Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde, Reissverschluss Arbeitsintegration, Sozialberatung und Sozialversicherungen. Zudem gehört er in seiner Funktion der Geschäftsleitung der Stadtverwaltung an.

Raphael Gubser arbeitet seit vier Jahren bei der Stadt Bülach, zunächst als stellvertretender Leiter der Abteilung Soziales und Gesundheit. Seit September 2021, nach Weggang des bisherigen Abteilungsleiters Daniel Knöpfli, leitet er die Abteilung ad interim. Gubser studierte Betriebsökonomie an der ZHAW.