Jason Joseph in der Krise – Was ist bloss mit dem Schweizer Rekordmann los? Letztes Jahr sprintete der Baselbieter über die Hürden zum Schweizer Rekord, nun läuft es ihm gerade ziemlich mies. Das hat auch mit seinem Ferrari-Dilemma zu tun. Marco Oppliger

Nachdenklicher als auch schon: Von der Leichtigkeit und Lässigkeit, die Jason Joseph letztes Jahr versprüht hat, ist wenig übrig geblieben. Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

Vor knapp einer Woche sendet Jason Joseph eine Botschaft in die weite Welt der sozialen Medien hinaus. Zu sehen ist ein fast leerer Akku, versehen mit folgendem Hinweis: «Loading, please wait.» Dazu schreibt Joseph in einem Kommentar: «Eines ist sicher: Wir werden nicht aufgeben.»

Es läuft gerade ziemlich mies für den Hürdensprinter. Er, der 2020 seinen eigenen Landesrekord zweimal verbesserte (auf 13,29 Sekunden) und so viel Lockerheit versprühte, ist meilenweit von seiner Bestform entfernt. Drei Wettkämpfe hat Joseph in diesem Jahr absolviert, wobei er sukzessive langsamer wurde, zuletzt die 110 Meter Hürden in Genf in 13,88 überwand. Worauf er sich einigermassen ratlos gab: «Ich habe keine Ahnung, woran es liegt, dass ich nicht schneller laufe. Eine solche Zeit ist schwer zu akzeptieren.»