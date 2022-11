Illustration: Ruedi Widmer

Was ist eigentlich «nichts»? Ist es das, was zwischen den Sternen oder Galaxien existiert? Ist «nichts», was vor unserem Universum war oder was jenseits seiner Grenzen liegt? Und warum gibt es überhaupt etwas und nicht nichts? Das Nichts zu verstehen, ist die Grundlage von allem in Physik und Kosmologie.