Elternfrage zum Stillen – Was kann ich gegen eine Brust­entzündung tun? Nach der Geburt ihres ersten Kindes litt eine Leserin unter einer entzündeten Brust. Nun befürchtet sie, dass sich dies wiederholt. Unsere Hebamme Nina Krucker weiss Rat. Nina Krucker

Jede Stillsituation ist mit jedem Kind wieder anders. Illustration: Benjamin Herrmann

Liebes Mamablog Team, ich bekomme in vier Wochen mein zweites Kind. Vor der Geburt fürchte ich mich eigentlich nicht – im Gegenteil, ich freue mich, wenn das Baby endlich da ist. Wovor ich mich allerdings sehr ängstige, ist, dass ich wie bei unserem ersten Kind eine Brustentzündung bekomme. Bei mir wurde die nämlich leider chronisch: ich bekam eitrige Abszesse, hatte immer wieder hohes Fieber und am Schluss musste ich mich medikamentös behandeln lassen. Schliesslich gab ich das Stillen nach ein paar Wochen auf. Gibt es Dinge, auf die ich von Anfang an achten kann? Quasi präventiv? Und welche Tipps habt ihr, falls es doch wieder zu einer Brustentzündung kommen sollte? Leserinnenfrage von Claudia