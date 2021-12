Leser fragen Peter Schneider – Was mache ich als Ungläubiger in religiösen Diskussionen? Die Antwort auf die Frage, wie man in der Weihnachtszeit mit seiner Konfessionslosigkeit umgeht. Meinung Peter Schneider

Krippenspiel am Ufer des Luganersees 2018: Der Besuch ist freiwillig. Foto: Keystone

Ich bin konfessionslos und kann mit keiner einzigen Religion nur annähernd etwas anfangen. Was raten Sie mir, um die kommenden «besinnlichen» Tage unbeschadet zu überstehen, und wie verhalte ich mich am besten in religiösen Diskussionen? R.C.

Lieber Herr C.

Ich glaube, Sie müssen gar nichts Besonderes tun. Sie sind Teil der grössten «religiösen» Gruppe der Schweiz. Im Kanton Zürich zum Beispiel waren 2019 knapp über 40 Prozent aller Personen konfessionslos, in absoluten Zahlen also etwa 420’000 Menschen. In Basel-Stadt lag der Anteil der Konfessionslosen bei über 50 Prozent, selbst im frommen Wallis waren es fast 18 Prozent.

Die Kurve der Konfessionslosen läuft seit 1970 ziemlich kräftig nach oben: In der gesamten Schweiz waren 2019 2,1 Millionen konfessionslos, 2010 waren es erst 1,31 Millionen und 1970 nur 57’000. In den letzten zwei Jahren seit der Erhebung der Daten dürften es gewiss noch mehr geworden sein. Die Gefahr, dass ein Angehöriger einer der schrumpfenden konfessionellen Gruppen Sie unbedingt in eine Diskussion verwickeln oder gar bekehren will, scheint mir sehr gering, wenn wir einmal von den Zeugen Jehovas absehen.

Die Teilnahme am Besuch eines Krippenspiels ist so freiwillig wie das Impfen, es wird nicht einmal dringend dazu angeraten.

Was mir auch nicht ganz einleuchtet, ist, wie Ihnen die von Ihnen in Anführungszeichen gesetzten «besinnlichen» Tage Schaden zufügen könnten; auch hier einmal von der Gefahr einer Übertragung des Coronavirus in der Enge des Sonntagsverkaufs abgesehen. Die Teilnahme am Besuch eines Krippenspiels ist so freiwillig wie das Impfen, es wird nicht einmal dringend dazu angeraten. Mit einem Covid-Zertifikat stehen Ihnen die meisten Türen offen, niemand verlangt in der sogenannten Adventszeit eine Taufurkunde. So, wo isch Problem, man?

Plagt Sie vielleicht eine gewisse Nostalgie nach den Seventies, als Konfessionslosigkeit noch so etwas wie ein Alleinstellungsmerkmal war, mit dem man die fromme Verwandtschaft schocken konnte? Selbst die meisten Konfessionellen sind religiös so weichgespült, dass sie nicht einmal mehr wissen, worüber beim Transsubstantionsstreit überhaupt gestritten wird.

Nur kurz zur Erklärung, damit Sie Gesprächsstoff für einen entgegen aller Wahrscheinlichkeit sich dennoch ergebenden religiösen Small Talk haben: Transsubstantion meint in der katholischen Theologie die tatsächliche Verwandlung von Brot und Wein in Leib und Blut Christi. Die Reformierten hingegen bestreiten diese «Realpräsenz» und sehen das Ganze mehr symbolisch. Aber wie gesagt, nur die wenigsten Katholiken beziehungsweise Reformierten interessieren sich dafür, was sie eigentlich glauben beziehungsweise nicht glauben. Insofern wäre es doch schön, wenn wenigstens wir Konfessionslosen und/oder Atheist:innen etwas fromme Bildung bewahren könnten. Oder?

