Rückkehr aus dem Homeoffice – Was mache ich mit meinen Haustieren, wenn ich zurück ins Büro muss? Während der Pandemie hatten viele Berufstätige mehr Zeit für ihre Haustiere. Nun ändert sich das wieder – auch für ZU-Redaktor Astrit Abazi. Astrit Abazi

Besonders Hunde profitierten vom Homeoffice. Zu viel Aufmerksamkeit kann aber auch negative Folgen haben. Foto: Keystone

Für viele Schweizerinnen und Schweizer geht diese Woche eine Zeit zu Ende, die gleichermassen als Fluch und Segen gesehen wurde: Am Mittwoch kündigte der Bundesrat an, die Homeoffice-Pflicht endgültig aufzuheben. Wie lange jede und jeder tatsächlich im Homeoffice verbrachte, war von Arbeitgeber, Berufsgattung und Funktion abhängig. Ich erinnere mich an den ersten Tag, da ich damals gerade mit meiner Freundin zusammengezogen war.

Es war Zufall, dass unser Zügeltermin auf den Beginn des ersten Lockdown fiel. Für mich hiess das mit dem Wechsel ins Homeoffice aber auch, dass ich von einem Tag auf den anderen mein Redaktionsbüro und meine Kolleginnen und Kollegen durch eine halb eingerichtete Wohnung und die zwei Stubentiger meiner Freundin eintauschte: Die dreifarbige Huxley mit dem Gemüt eines nervösen Kobolds und die rotgetigerte Wells, liebevoll auch «Gnocchi» genannt. Wie haben sich die letzten 15 Monate auf sie ausgewirkt? Und was ist, wenn ich nicht mehr zu Hause arbeiten kann?