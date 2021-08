Exoten und Altbekannte (Teil 1) - Was macht eigentlich Ridge Munsy?

Exoten und Altbekannte (Teil 1) – Was macht eigentlich Josip Drmic? Sie verdienen ihr Geld in Bulgarien, Dänemark oder Griechenland: Eine Reise zu den Schweizer Fussballern abseits des europäischen Scheinwerferlichts. Marcel Rohner , Samuel Waldis

Jubelt nicht mehr in England, sondern in Kroatien: Der Schweizer Stürmer Josip Drmic. Foto: Zuma Sports (Freshfocus)

Während in der Schweiz bereits gespielt wird, geht es in anderen Ligen erst gerade los. Wir haben uns auf die Suche gemacht nach Schweizer Fussballern, die ihr Geld abseits der Scheinwerfer der Top-5-Ligen verdienen.

In Teil 1 reisen wir alphabetisch von Belgien bis in die Niederlande. Teil 2, Österreich bis Zypern, folgt noch diese Woche. Berücksichtigt sind alle Schweizer, die in einer der höchsten zwei europäischen Ligen aus den besten 30 Ländern spielen.

Belgien – die neue Schweizer Trenddestination

Bastien Toma, 22, KRC Genk, Jupiler Pro League