Lärmschutz im Unterland – Was man über Flüsterbeläge wissen muss Zwei Gemeinden im Unterland erhalten lärmarme Beläge. Doch nicht überall setzt der Kanton auf diese Art der Lärmreduktion. Hier erfahren Sie, weshalb. Christian Wüthrich

In vielen Kantonen setzen die Behörden schon länger auf lärmschluckende Beläge (rechts, dunkler), wie auch hier im Bernbiet. Archivfoto: Raphael Moser

Momentan stehen in mehreren Gemeinden der Region Strassensanierungen des Kantons an. Dabei ist dieser als Eigentümer der Strassen verpflichtet, bei vorliegenden Grenzwertüberschreitungen alle geeigneten Möglichkeiten zu prüfen, den Lärm an der Quelle zu reduzieren. Das Gesetz sowie die aktuelle Rechtsprechung geben das vor. Dabei steht neben einer Temporeduktion auch immer öfter der Einbau von lärmarmen Belägen im Fokus.