Richard Lugner wird 90 – «Was mich gesund hält, ist der Spass» Österreichs bekanntester Einkaufszentrums­besitzer und Opernball-Dauergast ist weit davon entfernt, sich zurückzuziehen. Wie er es schafft, sich im Rampenlicht zu halten. Kerstin Lottritz aus Wien

Den Ehrgeiz hat ihm seine Mutter beigebracht: Richard Lugner im März 2021 in Wien. Foto: Herbert Neubauer (APA/Keystone)

Unter der grossen Glaskuppel hängen Girlanden aus Luftballons. An diesem Tag in Weiss und Blau, den bayerischen Farben. Aus einem Lautsprecher dröhnt Andrea Bergs «Du hast mich tausendmal belogen». Auf einer Bühne versucht ein Moderator in Lederhose, der am liebsten sich selbst reden hört, die wenigen Leute, die zu ihm aufschauen, zum Bierkrugstemmen zu animieren. Selbst die Verkäufer in den etwa 120 Billigläden des Einkaufszentrums interessieren sich nur mässig für den ebenso billigen Abklatsch des Oktoberfestes, das an diesem Tag hier gefeiert wird.