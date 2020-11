Am Freitag empfängt der EHC Kloten Sierre – «Was nützen mir 80 Skorerpunkte?» Kloten-Blick - Juraj Simek hat sich 2006 aus Kloten nach Nordamerika verabschiedet,

nun ist der Stürmer in einer ganz anderen Rolle zurück. Roland Jauch

Der Klotener Stürmer Juraj Simek zieht aus den verschiedensten Gründen die Blicke auf sich. Foto: Sibylle Meier

Das waren noch Zeiten: Als Juraj Simek aus Bern in die Klotener Juniorenbewegung

wechselte, da bezog er ein Zimmer im kleinen Hotel «Bramen». Von dort benötigte er zu Fuss fünf Minuten in die Eishalle. Heute ist Simek 33 Jahre alt, verheiratet, hat einen Sohn und nimmt täglich «je nach Verkehr 40 bis 50 Minuten» An- und Abfahrt in Kauf. Er wohnt im Kanton Schwyz.

Zuhause war Kloten zuletzt nicht gerade sehr erfolgreich: 2:3 gegen La Chaux-de-Fonds und 1:3 im Cup gegen Ajoie. Gegen den HC Sierre, der bereits eine Quarantäne hinter sich hat, soll es am Freitag um 19.45 Uhr aber ein Heimsieg sein. 5:0 gewann Kloten zum Saisonstart im Wallis. Beim Partnerteam von Servette spielt mit Goran Bezina ein ehemaliger Genfer, der mit seinen

106 Toren zweitbester Schütze von Servette ist. Juraj Simek ist mit 70 Treffern die Nummer 7 in der Genfer Clubgeschichte. (jch)