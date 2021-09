ZUgespitzt – Was nützt die nette Geste des Kantons? In der Rubrik «ZUgespitzt» greifen Redaktorinnen und Redaktoren Themen aus dem Unterländer Alltag auf. Barbara Gasser

Das kantonale Tiefbauamt bedankt sich auf einem Plakat bei den Verkehrsteilnehmenden. Foto: Sibylle Meier

Endlich ist die Wehntalerstrasse nach Höri wieder befahrbar. Seit März waren die Verkehrsteilnehmenden gezwungen, den Umweg über Hochfelden zu fahren, wollten sie nach Bülach gelangen. Für Kantonsrat Hans Egli (EDU, Steinmaur) hat das viel zu lang gedauert. Er kritisierte das Vorgehen des kantonalen Tiefbauamts in einer entsprechenden Anfrage an den Regierungsrat, wie diese Zeitung berichtete.

Zugegeben, am Anfang fand ich es auch ärgerlich, dass die direkte Verbindung an meinen Arbeitsplatz unterbrochen war. Doch schnell gewöhnte ich mich an die Umfahrung. Ich genoss es sogar, auf der geraden Strecke durch das Neeracherried zu fahren. Ich öffnete jeweils die Autofenster, um den leicht modrigen Geruch dieser Gegend einzuatmen. In Hochfelden bewunderte ich die schönen Häuser mit dem farbigen Blumenschmuck. Ich entdeckte ein kleines Café kurz vor der Bülacher Ortstafel. Zudem brauchte ich nur unwesentlich länger für den Arbeitsweg.