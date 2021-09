Corona-Kampfzone Schule – Was nun? Kinder durchseuchen oder durchtesten? Kinderärzte und Corona-Taskforce widersprechen sich darin, wie man die Pandemie an den Schulen bewältigen soll. Zugleich hat sich unter den Lehrkräften ein Netzwerk gebildet, das Massnahmen abschaffen will. Luca De Carli , Christian Zürcher

Das Wohl der Kinder beschäftigt viele Menschen. Nur sind sie sich darin meist nicht einig. Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

Am Dienstag fand sich Alain Di Gallo unversehens in einer eigenartigen Situation wieder. Man erwartete von ihm eine Entscheidung.

Der Kinderpsychiater sass auf dem Podium der wöchentlichen Medienkonferenz des Bundesamtes für Gesundheit und trug zwei Hüte. Einerseits den Hut der Corona-Taskforce und andererseits jenen der Verbände der Schweizer Kinderärzte. Diese hatten ihn hochoffiziell in die Taskforce geschickt.

Kinderarzt Alain Di Gallo befürwortet Massnahmen an den Schulen. Foto: Anthony Anex (Keystone)

Brisant daran: Die Taskforce und die Kinderärzte widersprechen sich diametral in der Frage, wie man die Pandemie an den Schulen bewältigen soll. Die Taskforce will Tests, Masken, CO₂-Messungen und Luftfilter, um die Kinder besser zu schützen. Pädiatrie Schweiz und Kinderärzte Schweiz hingegen wollen dies auf ein Minimum beschränken. Ihr Argument: Kinder sollen nicht erneut «Zielscheibe belastender Massnahmen» werden, die medizinisch nicht gerechtfertigt seien.