Geldblog: Too-big-too-fail-Problematik – Was passiert, wenn der Staat die CS retten muss? Womit Aktionäre im Falle eines Bankenzusammenbruchs der Krisenbank und Inhaber von nachrangigen Anleihen des betroffenen Institutes beim Totalausfall rechnen müssen. Martin Spieler

Aktionäre riskieren viel: Bei einem Totalausfall der CS würden Aktionäre leer ausgehen. Foto: Gaetan Bally (Keystone)

Ich frage mich, was bei einer allfälligen Rettung der Credit Suisse durch den Staat passiert bezüglich der Aktien? Verlieren diese den Wert – ich kann mich nicht mehr an die Situation bei der UBS erinnern? Was würde bezüglich Kontobeständen geschehen? Leserfrage von M.W.