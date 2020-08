Immer den richtigen Ton. Helmut Hubacher während des Sonderparteitags der SP nach der Wahl von Otto Stich in den Bundesrat. Foto: Keystone

«Ich Löu», hat er einmal in einem Brief geschrieben und sich für eine banale Verwechslung entschuldigt. Der Brief war mit der Schreibmaschine getippt, natürlich, drei kurze Abschnitte lang, jeder Satz auf den Punkt.

Niemand schreibt heute mehr solche Briefe. Helmut Hubacher hat es ein Leben lang gemacht. Als die Nachricht von seinem Tod durch das Internet gereicht wurde, laut und eindringlich und traurig, da tauchten überall Briefe von Hubacher auf. Ermutigungen, Ermahnungen, Herzlichkeiten.