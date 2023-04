Folgen des Deals für die Schweiz

Was geschieht mit dem Schweizgeschäft der CS? Laut UBS-Verwaltungsrat Lukas Gähwiler müsse zunächst die Transaktion abgeschlossen werden, erst danach könnten strategische Entscheide gefällt werden. Es seien alle Optionen möglich. Also, dass die CS in die UBS integriert wird, aber auch dass die CS Schweiz wieder abgespalten wird.

Die Marke Credit Suisse werde in der Schweiz auf absehbare Zeit bestehen bleiben. «Darin sehen wir grosses Potential», so Gähwiler.

Zudem seien die Grossbanken zusammen auch nicht marktbeherrschend. Die Kantonalbanken oder die Bank Raiffeisen seien in gewissen Bereichen viel wichtiger. «Auch nach der Übernahme der CS bleibt der Finanzplatz diversifiziert», so Gähwiler.