Sterben mehr Personen in Altersheimen oder Spitälern?

In den letzten Wochen habe sich die Lage verändert, erklärt Virgine Masserey. «Momentan sterben ungefähr die Hälfte der Corona-Opfer in Spitälern, die andere Hälfte in Pflegeheimen — ähnlich wie in der ersten Welle», sagt sie.

Thomas Steffen fügt hinzu: «Wir haben heute mehr Erfahrung mit den Corona-Patienten. Wir lassen sie in den Spitälern länger auf der Allgemeinen Abteilung betreuen.»