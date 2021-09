Corona-Medienkonferenz - Ist die 4. Welle schon gebrochen? «Ich würde behaupten: Nein»

Was bringen CO2-Sensoren?

CO2-Sensoren zeigen eigentlich nur an, wie hoch die CO2-Konzentration in der Luft ist, also wie sehr die Luft, die man einatme, bereits durch die Lunge einer anderen Person gewandert sei, erklärt Samia Hurst. Es sei also ein Hinweis auf die Aerosol-Last in einem Schulzimmer. Ab einer bestimmten Konzentration alarmieren solche Sensoren, dann könne man reagieren. Man könne im Winter nicht permanent die Fenster geöffnet lassen. Die Sensoren seien hilfreich, unkompliziert und günstig. Es sei ein guter Schutz vor ausgeatmeten Aerosolen und störe die Schülerinnen und Schüler nicht.