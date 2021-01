Berger: «In erster Priorität impfen wir die Risikopersonen»

Christoph Berger ist Leiter der Abteilung Infektiologie und Spitalhygiene am Universitäts-Kinderspital Zürich und übernimmt das Wort. Man habe den Rahmen festgelegt, wie die vorzeitige Impfung des Gesundheitspersonals stattfinden könne, so Berger.

«In erster Priorität impfen wir die Risikopersonen, in zweiter Priorität deren Kontaktpersonen», betont Berger.

Mit den Rahmenbedingungen könnten die Kantone je nach Situation und Bedarf festlegen, wie viel Gesundheitspersonal unter welcher Priorisierung vorzeitig geimpft werden können. so Berger.

«Die Impfung ist ein Element der Schutzmassnahmen gegen das Coronavirus, sie hebt keine andere Schutzmassnahme auf», sagt Berger. Das Impfziel sei der Schutz der besonders gefährdeten Personen. «Jede andere Person, die jetzt geimpft wird, nimmt einer gefährderten Person die Impfung weg», so Berger. Es sei aber dennoch möglich, Gesundheitspersonal vorzeitig zu impfen. Je nach dem wie sich die individuelle Situation präsentiere, sei dies trotzdem möglich. Dabei kommt es auf das Infektionsrisiko in der Einrichtung und die Systemrelevanz der Impfkandidatin oder der Impfkandidaten an.