«Wir haben keine Zeit mehr»

«Wir haben festgestellt, dass sich auch die Hospitalisierungen jede Woche verdoppeln. Ebenso verdoppeln sich wöchentlich die Einweisungen in die Intensivstation sowie die Anzahl der Todesopfer», sagt Martin Ackermann, Präsident National COVID-19 Science Task Force.

Besonders beunruhigend sei der Anstieg der Corona-Patienten in Intensivplätzen. «Wir gehen davon aus, dass die Kapazitäts-Obergrenze zwischen dem 5. und 18. November erreicht wird, wenn sich an der aktuellen Situation nichts ändert», sagt Ackermann. Bereits in zwei bis drei Wochen könnte das Gesundheitssystem also schon überlastet sein.

Szenarien für Intensivbetten-Kapazität

«Wir haben keine Zeit mehr, abzuwarten. Die Eindämmungsstrategie funktioniert aufgrund der hohen Fallzahlen nicht mehr», so Ackermann. «Viele Fälle werden gar nicht mehr entdeckt, weil die Anforderungen für das Testen hochgefahren wurden.» Damit die Reproduktionsrate wieder unter 1 sinkt, soll die Hälfte der Kontakte im beruflichen und privaten Leben vermieden werden. «Wir müssen unsere Kontakte auf ein Minimum reduzieren.»

Die Massnahmen, so empfiehlt Ackermann, sollten mindestens bis im Frühjahr des nächsten Jahres aufrechterhalten werden. Damit soll ein «Jo-Jo-Effekt» verhindert werden.