Korrigierter R-Wert, fehlende Daten

«Der R-Wert zeigt nicht, was man wissen muss, um die Pandemie zu managen. Ttrotzdem orientiert sich insbesondere die Politik zu stark daran». sagte bereits Mitte des Jahres eine Wissenschaftsgruppe aus Grossbritannien.

Schweizer Experten sagen, dass die R-Werte in den ersten Schätzungen oft zu tief ausfallen und deshalb im Nachhinein korrigiert werden. Was also taugt der R-Wert als Richtwert für politische Massnahmen?

Eine gute Datenlage sei bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie «zentral», sagen Experten in der Schweiz und kritisieren, dass verzögerte und fehlende Daten den Kampf erschwerten – den Kantonen fehle es an Wille und Koordination. Wie reagiert der Bund darauf?

Die Experten des Bundes haben heute Gelegenheit, diese Fragen an der Medienkonferenz zu beantworten.