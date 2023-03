Die Rolle der SNB bei der CS-Rettung

Am Mittwochabend vor einer Woche hatte die Nationalbank angekündigt, der angeschlagenen Grossbank Liquidität zur Verfügung zu stellen. Die CS gab in der Folge noch in der Nacht die Aufnahme eines SNB-Kredits über 50 Milliarden Franken bekannt.

Die Liquiditätsspritze half nicht. Am Sonntag wurde bekannt, dass die UBS die kriselnde Credit Suisse übernimmt und dass die Nationalbank erneut Geld einschiesst. UBS und Credit Suisse können bei der Nationalbank eine Finanzspritze von je 50 Milliarden Franken beziehen. Die CS kann zusätzlich noch weitere 100 Milliarden Franken an Liquidität von der Nationalbank beziehen. Der Bund übernimmt dafür die Garantie im Falle eines Ausfalls. Dazu führt der Bundesrat den sogenannten «Public Liquidity Backstop» ein.

«Es mussten Massnahmen ergriffen werden, um den ungeordneten Ausfall einer systemrelevanten Bank zu verhindern», sagte Nationalbank-Präsident Thomas Jordan am Sonntag. Die SNB komme ihrer Aufgabe zur Wahrung der Finanzstabilität damit nach.