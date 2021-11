Analyse zur Migrationskrise – Was sich an der polnischen Grenze abspielt, geschieht auch im Namen der Schweiz Die Schweiz hat den Schutz der Aussengrenze an die Schengen-Staaten delegiert. Frontex ist der falsche Sündenbock für Pushbacks in Weissrussland oder in der Ägäis. Stephan Israel aus Brüssel

Tausende Migranten in Belarus beschäftigten die polnischen Sicherheitskräfte seit Längerem. Video: Tamedia

Diese Aussengrenze ist auch unsere Grenze. Was sich in den Wäldern zwischen Weissrussland und Polen abspielt, geschieht auch im Namen der Schweiz. Wir haben als Schengen-Mitglied den Schutz unserer Grenze an die Länder delegiert, die aufgrund ihrer geografischen Lage am Rande der Zone der Kontrolle- und Reisefreiheit liegen. Das geht manchmal vergessen, zumindest so lange die Flüchtlingszahlen niedrig sind und es keine Bilder gibt. Jetzt gibt es verstörende Bilder von Menschen, die zwischen polnischen und weissrussischen Sicherheitskräften im Niemandsland blockiert sind.