Neuerungen in Bassersdorf – Was sich bald ändern könnte im «Grundgesetz» der Gemeinde Die Meinungen sind gemacht: Nun liegen die Stellungnahmen der Parteien für eine neue Gemeindeordnung von Bassersdorf auf dem Tisch. Und es gibt Widerstand gegen den offiziellen Entwurf. Christian Wüthrich

Wie werden die demokratische Mitwirkung in Bassersdorf und die Institutionen der Gemeinde fortan organisiert? Gewisse Gemeindeversammlungen – hier im Juni 2019 auf dem Dorfplatz – sollen künftig nämlich abgeschafft werden, wenn es nach dem Willen des Gemeinderats geht. Archivbild: Christian Wüthrich

In einem Jahr wird in Bassersdorf über eine neue Gemeindeordnung (GO) abgestimmt. Der Termin steht als Fixpunkt am Ende des nun angelaufenen Erneuerungsprozesses. Noch steht aber nicht fest, wie die politischen Grundregeln samt verwaltungstechnischem Aufbau der Institutionen innerhalb der Gemeinde verändert werden. Dass es sehr wohl zu einigen gewichtigen Anpassungen kommen wird, ist allerdings absehbar.