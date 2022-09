Radioaktive Abfälle – Was Sie übers Endlager wissen müssen Am Montag gibt die Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle (Nagra) bekannt, wo sie das geologische Tiefenlager bauen will. Antworten auf 12 Fragen. Markus Brupbacher

Aufnahme vom Nagra-Bohrplatz bei Rheinau im Zürcher Weinland letztes Jahr: Ein Bohrkern aus dem Opalinuston wird zugeschnitten. Foto: Madeleine Schoder

Warum wird der Atommüll nicht mit Raketen ins Weltall geschossen?

Zum einen kostet jedes Kilogramm Last, das in den Weltraum transportiert wird, Zigtausende Franken. Zum anderen – und vor allem – hätte die Explosion solcher Raketen in der Atmosphäre oder der Absturz auf die Erde verheerende Folgen für Mensch und Umwelt.