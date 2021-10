Umfrage zum Start – Was sind Ihre Pläne für die Herbstferien? Daheimbleiben? Verreisen? Oder kommt es am Schluss doch ganz anders als gedacht? Fünf Redaktorinnen und Redaktoren des «Zürcher Unterländers» sagen es. Flavio Zwahlen , Daniela Schenker , Renato Cecchet , Astrit Abazi , Martin Liebrich

Malediven Foto: 20min/Community

Flavio Zwahlen, Redaktor Infos einblenden Foto: Johanna Bossart

Das Risiko hat sich gelohnt. Die Erleichterung war gross, als vermeldet wurde, dass die Vereinigten Staaten geimpften Touristen ab November wieder Einlass gewähren. Unsere Flüge nach Miami haben wir bereits im August gebucht. 700 Franken hin und zurück, ein Schnäppchen. Und doch sah es lange Zeit danach aus, als ob wir am Ende umbuchen und uns für eine andere Destination entscheiden müssten.

In meinem Fall ein wenig kompliziert: Ich bin genesen und einmal geimpft. Sprich in der Schweiz ist mein Zertifikat nun für ein Jahr gültig. In die USA darf aber nur einreisen, wer doppelt geimpft ist. Daher muss ich mich nun sozusagen ein drittes Mal impfen lassen. Ein Anruf bei der Impfhotline des Kantons Zürich schaffte Klarheit: «Gefährlich ist das nicht», sagte man mir. Es gebe viele Personen, die nicht gemerkt hätten, dass sie sich mit dem Virus infiziert und sich danach zweimal hätten impfen lassen. Das leuchtet ein. Damit aber noch nicht genug. Auch wenn ich dann zweimal geimpft bin, muss ich bei der Einreise ein negatives Testresultat vorweisen. Ganz sicher kann ich mir also erst sein, wenn ich an der Beach von Miami liege, aber dafür hätte sich der Aufwand dann definitiv gelohnt.