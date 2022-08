Was sollen wir tun – angesichts des Kriegs und der drohenden Krise?

Der Krieg in der Ukraine, die drohende Wirtschafts- und Energiekrisen führen zu Ratlosigkeit und einem Gefühl der Ohnmacht. Wir haben einige der klügsten Köpfe der Schweiz gefragt, was wir machen sollen – und was sie selber tun.