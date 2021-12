Hinterbliebene in Dielsdorf fragen – Was sollten Erben mit dem Nachlass eines Künstlers machen? Pierre Aellig war Lehrer, Schriftsteller und nicht zuletzt Maler aus Dielsdorf. Nach seinem Tod stand seine Familie vor einem Problem: Wohin mit der Kunst? Paula Wollenmann

Pierre Aellig war nicht nur schriftstellerisch tätig, sondern auch als Kunstmaler und -sammler. Sein Nachlass umfasst also nicht nur eigene Werke. Foto: zvg

An Heiligabend 2020 verstarb Pierre Aellig. Der Künstler aus Dielsdorf hinterliess Skizzenbücher, Reisetagebücher, Lithografien, Ölgemälde, Aquarelle. Eine Zeitreise durch verschiedene Epochen der Malerei und ein Speicher des Lebens von Pierre Aellig. Nach seinem Tod sollte sich die Familie um seinen Nachlass kümmern. Und stand vor einem Problem: Museen, Kunstsammlungen und Galerien sind voll, niemand will neue Werke aufnehmen. In seiner Autobiografie schrieb Pierre Aellig: «Wohin damit?», wohin mit all seinen Werken?

Nicht nur eigene Kunst

Pierre Aelligs Frau hatte zwischen den 1970er- und 1990er-Jahren eine Galerie, in der sie verschiedene Künstlerinnen und Künstler, darunter auch Gemälde ihres Mannes, sammelte und ausstellte. Da Aelligs Frau früh starb, übernahm bald er selbst die Kunstsammlung und sammelte dort ebenfalls Werke anderer Künstler. Der Nachlass von Pierre Aellig besteht somit nicht nur aus seinen eigenen Werken, sondern auch aus Schaffungen zahlreicher Künstlerkolleginnen und -kollegen.