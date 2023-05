Geldberater: Aktien der Nationalbank – Was spricht für einen Kauf von SNB-Aktien? Eingeschränkte Aktionärsrechte und kaum Dividende: Ein Leser wundert sich über das Interesse an den Aktien der Schweizerischen Nationalbank. Martin Spieler

Gesetzlich festgelegtes Dividendendach: Der Reingewinn geht grösstenteils an den Bund und die Kantone. Foto: Peter Schneider (Keystone)

Ich verstehe nicht so recht, warum die Schweizerische Nationalbank an der Börse kotiert ist. Eine private Firma ist es ja nicht, zudem sind ja die Kantone die Eigentümer. Interessieren würde mich, warum vor allem Leute aus Deutschland zeitweise ein grosses Interesse an der Aktie hatten? Wegen der Dividenden wahrscheinlich nicht, da diese begrenzt sind. Leserfrage von D.H.