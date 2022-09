Geldblog: Tipps zum Inflationsschutz – Was taugen inflationsgebundene Anleihen? Mit Inflation-linked Bonds können sich Anlegerinnen und Anleger gegen eine steigende Teuerung absichern. Allerdings gibt es diesen Schutz nicht gratis. Martin Spieler

Vermögenserhaltende Massnahmen: Anleger suchen derzeit krisensichere Anlageklassen. Illustration: Christina Baeriswyl

Aufgrund der steigenden Inflation ist bei mir die Frage aufgetaucht, ob ich nicht einen Teil meines Geldes in sogenannte inflationsgebundene Anleihen investieren sollte. Ich habe mir da mal den iShares Global Inflation Linked Govt Bond angesehen. Der hat im laufenden Jahr aber einen Verlust von 11 Prozent erlitten. Einen entsprechenden ETF zu kaufen, scheint also auch keinen Inflationsschutz zu bieten beziehungsweise geht dieser in den Wertschwankungen unter. Oder mache ich hier einen Überlegungsfehler? Leserfrage von A.D.

Der von Ihnen angesprochene iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF mit Börsenkürzel IGIL ermöglicht es, breit diversifiziert in globale inflationsgebundene Staatsanleihen mit Investment-Grade-Rating zu investieren. Umgesetzt wird dies, indem der Fonds die Nachbildung der Wertentwicklung eines Index anstrebt, der aus inflationsgebundenen Staatsanleihen aus Industrieländern mit Investment-Grade-Rating besteht, die in Lokalwährungen vergeben wurden. Mit einer Gesamtkostenquote Total Expense Ratio TER von 0,2 Prozent ist der ETF günstig.

Ein weiterer ETF für Indexanleihen mit dem Fokus auf die USA ist der Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF – Dist in CHF, der mit einer Gesamtkostenquote von 0,09 Prozent pro Jahr noch günstiger ist und Zugang zum Markt für inflationsgeschützte US-Staatsanleihen bietet. Solche Inflation-linked Bonds sind Anleihen, deren Coupon und oft auch Nominalwert an einen Teuerungsindex gebunden sind. Damit erkauft man sich einen Schutz gegen die steigende Teuerung. Der Pluspunkt solcher Indexanleihen besteht darin, dass die Zinsausschüttung nicht fix, sondern variabel ist und sich je nach Teuerungsentwicklung verändert.

Als Käufer solcher Inflation-linked Bonds bezahlt man faktisch so etwas wie eine Versicherungsprämie für den Inflationsschutz.

Geht die Teuerung, wie wir dies aktuell erleben, in die Höhe, nimmt auch die Zinsausschüttung stetig zu. Würde die Teuerung indes sinken, würde die Zinsausschüttung ebenfalls zurückgehen. Diese Instrumente sind also keine Einbahnstrasse. Zudem wird bei Ende der Laufzeit nicht wie bei anderen Obligationen einfach der Nominalwert zu hundert Prozent zurückbezahlt, sondern dieser plus die bis zum Ende der Laufzeit angelaufene Teuerung.

Bei Inflation-linked Bonds sehe ich aber auch Risiken, die man berücksichtigen sollte. Einerseits setzen Sie sich als in Franken anlegender Investor einem erheblichen Währungsrisiko aus, da diese Instrumente meist in US-Dollar gehandelt werden – einige auch im britischen Pfund und anderen Währungen. Wenn der Franken, so wie dies momentan passiert, an Stärke zunimmt und andere Währungen zur Schwäche tendieren, hat man unter Umständen einen Währungsverlust, der schnell einiges ausmachen kann.

Dazu kommt, dass man anderseits als Käufer von solchen Inflation-linked Bonds faktisch so etwas wie eine Versicherungsprämie für den Inflationsschutz bezahlt, die in der Folge die erzielte Rendite im Vergleich zur nominellen Anleihe vermindert. Man erwirbt mit diesen Papieren einen Risikoschutz – eben gegen die steigende Teuerung – doch diesen gibt es nicht gratis.

Schützen gegen die steigende Teuerung kann man sich generell, wenn man mit seinem Investment eine höhere Rendite erzielt als die aktuelle Teuerung ist.

Ein weiterer Problempunkt ist aus meiner Sicht, dass es sich bei diesen Papieren um ein sehr kleines Marktsegment handelt. Interessant war dieses noch im letzten Jahr oder anfangs Jahr, als die Teuerung in den USA und in Europa noch deutlich geringer war. Inzwischen ist die Teuerung explodiert und die Inflation-linked Bonds haben einiges an Attraktivität verloren, zumal die Märkte schon einiges an Teuerung eingepreist haben. Mit Inflation-linked Bonds kann man sich zwar vor der Inflation schützen, nicht aber vor Währungs- und Kursverlusten, die es auch bei diesen Anleihen geben kann.

Schützen gegen die steigende Teuerung kann man sich generell, wenn man mit seinem Investment eine höhere Netto-Rendite nach Gebühren erzielt als die aktuelle Teuerung ist. Dazu nutzen kann man auch Aktien mit einer hohen Dividendenrendite. Allerdings trägt man hier auch ein erhöhtes Anlagerisiko und hat keine Garantie, dass die Dividende nicht gekürzt oder gestrichen wird.

Inflation dürfte noch länger ein Problem bleiben. Da die internationalen Notenbanken nun aber die Zinsen rasch und stark erhöhen – insbesondere die US-Notenbank – könnte sich die Konjunktur sowohl in den USA als auch in Europa bald abschwächen. Wenn sich die Wirtschaft abkühlt und allenfalls in eine Rezession fällt, bremst dies auch die Inflation. Verschwinden wird die Inflation dennoch nicht, da der Krieg in der Ukraine, die steigenden Energiepreise und die internationalen Lieferkettenprobleme die Teuerung wohl noch einige Zeit hochhalten werden.

Martin Spieler Infos einblenden Foto: Esther Michel Martin Spieler ist unabhängiger Wirtschafts- und Finanzexperte. Er war Chefredaktor der «SonntagsZeitung», der «Handelszeitung» und der TV-Börsensendungen «Money» und «Money Talk». Auf TeleZüri, Tele M1 und Tele 1 moderiert er jede Woche TV-Geldsendungen, zudem ist er täglich auf verschiedenen Radiostationen zu hören. Im Geldblog beantwortet Martin Spieler täglich von Montag bis Samstag eine Leserfrage rund ums Geld. Haben Sie eine Frage? Schreiben Sie uns an geldberater@sonntagszeitung.ch.

