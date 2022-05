Comedy-Superstar im Hallenstadion – Was Trevor Noah von Schweizer Trams hält Zum ersten Mal trat der Gastgeber der «Daily Show» in der Heimat seines Vaters auf. Er sparte nicht an Witzen über Land und Leute. Philippe Zweifel

Eben noch im Weissen Haus, gestern in Zürich-Oerlikon: Comedian Trevor Noah (38). Screenshot: Youtube

«Gruzi, Zurich, wie gehts?», lauten die pseudolokalen Floskeln, mit denen sich internationale Künstler beim Publikum anbiedern, wenn sie in der Schweiz gastieren. Auf Trevor Noah, der gestern mit seinem Programm «Back to Abnormal» im Hallenstadion auftrat, trifft der Vorwurf nicht zu. Eine halbe Stunde räumte der Komiker seine Beobachtungen ein, die er in der Schweiz gemacht hatte: Trams und Ambulanzen, gefährlicher als Wildtiere, weil sie sich so leise von hinten nähern, und natürlich unsere Hyperfreundlichkeit – sowie fehlender Rassismus: «Toll, wieso ist das so?», habe er einen Schweizer gefragt. Die gut gelaunte Antwort: «Wir haben hier halt keine Schwarzen.»