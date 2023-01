Mamablog zu einem Elterndilemma – Was tun bei spätabendlichen Ufzgi-Notfällen? Von Selbstbeherrschung bis zur Youtube-Physikstunde: Was man lernt, wenn man mit Kindern lernt. Mirjam Oertli

Üble Kombination: Wenn zunehmende Anforderungen auf ein Teenagerhirn im Umbau treffen. Foto: Getty Images

Die besten Eltern sind die, die keine Kinder haben, heisst es. Sie wissen genau, was richtig wäre und würden das auch stets tun. Ähnlich wie sie war ich als Mutter von Babys überzeugt: Nie würde ich später einspringen, um bei selbst verschuldeten schulischen Versäumnissen zu helfen. In letzter Minute einen Vortrag basteln oder am Vorabend eines Tests eigenes Wissen mit Youtube auffrischen, um erst noch Grundlagen zu erklären, die längst sitzen müssten? Sicher nicht! Da werden sich unsere dereinst grösseren Kinder schon selbst ranhalten müssen …