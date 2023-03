Sechs Tote in Hamburg – Was über die Amoktat bisher bekannt ist In einem Saal der Zeugen Jehovas tötete am Donnerstagabend in Hamburg ein Schütze mindestens sechs Menschen. Die Polizei vermutet, dass sich der Täter danach selbst erschoss. Dominique Eigenmann aus Berlin

Grosseinsatz in Hamburg: Rettungskräfte und Polizei am Tatort. Foto: EPA, Keystone

Ein Video, das Nachbarn aufgenommen haben, zeigt eine Person, die wie ein Schatten wirkt. In mehreren Salven schiesst die Person durch eine hell erleuchtete Tür, die Schüsse klingen dumpf. Dann zeigen die Bilder, wie die Person in das Gebäude eindringt, weitere Schüsse sind zu hören.

Der Tatort liegt im Norden der Millionenstadt Hamburg, in Richtung des Flughafens, an der Grenze der Stadtteile Alsterdorf und Gross-Borstel. In einem schmucklosen dreistöckigen Bürogebäude hat die christliche Gemeinschaft der Zeugen Jehovas hier Veranstaltungsräume. Im sogenannten «Königreichssaal» war am Donnerstag ab 19 Uhr eine der zwei wöchentlichen Zusammenkünfte vorgesehen.

Als um 21 Uhr die Schüsse fallen, ist eine Spezialeinheit der Polizei in Kürze vor Ort. Das Polizeipräsidium liegt nur einen Kilometer entfernt, die Spezialisten waren zufällig in der Nähe. Als die Beamten ins Gebäude eindringen, finden sie im Erdgeschoss mehrere leblose und verletzte Menschen. Es fällt ein weiterer, einzelner Schuss. Im ersten Stock finden die Polizisten eine weitere Leiche – später werden sie sagen, dass es sich vermutlich um den Täter handelt, der sich nach Ankunft der Polizei selbst getötet hat.

Zeugen sehen, wie die Polizei leblose Menschen an Händen und Füssen aus dem Gebäude trägt. Etwa 15 Menschen werden gebückt in Sicherheit geleitet.

Warum der Täter auf die Menschen in den Räumen der Zeugen Jehovas schoss, wie viele Menschen sich im Gebäude aufhielten und wie viele getötet wurden, weiss die Polizei auch am frühen Morgen noch nicht. Medien berichten von sechs oder sieben Toten, mindestens acht weitere seien verletzt worden, einige von ihnen schwer. Bisher gehe die Polizei von einer Amoktat aus. In der Nacht war die Spurensicherung pausenlos im Einsatz. Weitere Informationen will die Polizei Hamburg am Freitagmittag mitteilen.

Spezialkräfte waren innert Minuten vor Ort. Foto: EPA, Keystone

Die Politik reagierte bestürzt auf die Bluttat. Die deutsche Innenministerin Nancy Faeser (SPD) und der Hamburger Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) zeigten sich erschüttert und dankten den Einsatzkräften. Die Hintergründe der Tat müssten jetzt erst ermittelt werden. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), selbst in Hamburg aufgewachsen, sprach den Angehörigen sein Mitgefühl aus.

Bei den Zeugen Jehovas handelt es sich um eine christliche Gemeinschaft, die Ende des 19. Jahrhunderts in den USA gegründet wurde, von einem Bibelforscher und Verleger namens Charles Taze Russell. Weltweit gibt es etwa 8 Millionen Anhänger, die Weltzentrale liegt in New York. In Deutschland zählte die Gemeinschaft 2019 165'000 Mitglieder, in der Schweiz knapp 20'000.

In Hamburg gibt es gleich drei «Königreichssäle»

Anhängerinnen und Anhänger unterwerfen sich strengen Vorschriften. Übermässiger Alkoholgenuss, Tabak und Feiern nach dem christlichen Kalender werden genauso abgelehnt wie Bluttransfusionen. Die Zeugen Jehovas sind überzeugt, dass eine neue Welt bevorsteht und sie als auserwählte Gemeinde gerettet werden. Dem Staat stehen sie distanziert gegenüber. In der Öffentlichkeit sind sie vor allem durch ihre Zeitschriften «Der Wachtturm» und «Erwachet!» bekannt.

In Hamburg sind mindestens drei Veranstaltungsorte der Zeugen Jehovas bekannt, jeder weist einen «Königreichssaal» auf. Laut Zeugen aus der Nachbarschaft kommen zu den Veranstaltungen immer viele Menschen zusammen, die auffallend gut gekleidet seien: Familien, ältere und jüngere Menschen. «Die Männer trugen Anzüge, die Frauen Kleider», sagte ein Nachbar.

Dominique Eigenmann ist seit 2015 Deutschlandkorrespondent in Berlin. Nach einem Studium der Germanistik und Philosophie in Zürich und Paris begann er 1994, für den «Tages-Anzeiger» zu schreiben. Mehr Infos @eigenmannberlin

Fehler gefunden?Jetzt melden.