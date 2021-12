Acht Erkenntnisse – Was uns wirklich glücklich macht Die Glücksforschung boomt, doch die Formel fürs ersehnte Gefühl bleibt umstritten. Sind es 75’000 Franken Jahreseinkommen? Oder doch die Gene? Eine Übersicht. Alexandra Kedves

Glückliche Samichlaus-Schwimmerinnen am Vierwaldstättersee noch vor der Pandemie: Fürs Glücksgefühl bringen Erlebnisse mehr als Geschenke. Foto: Keystone

Sind Sie Hans oder Johanna im Glück – trotz allem? Was dieses warme Gefühl auslöst, ist bis heute Gegenstand der Forschung. Ein Lottogewinn oder doch Bescheidenheit? Sein oder Haben, Haltungen oder Verhältnisse?

In einer repräsentativen deutschen Studie von 2019 nannten 51 Prozent Gesundheit als entscheidende Glückskomponente. Es folgten: gute Partnerschaft (32%), intakte Familie (31%), ausreichend Geld (25%). Wie viel ist ausreichend? Wir haben verschiedene Forschungsthesen zum Thema Glück gesammelt.

Das finanzielle Glücksplateau

Eine Studie der Universität Purdue von 2018, die weltweit 1,7 Millionen Menschen einbezog, griff die seit 2010 geläufige These vom finanziellen Glücksplateau auf: Mehr als 75’000 Dollar pro Jahr bringe nicht mehr Glück. Sie differenzierte aber zwischen subjektivem emotionalem Wohlgefühl und jener Lebenszufriedenheit, die auf der Evaluation der eigenen Situation beruht: «being happy in your life» versus «being happy with your life».