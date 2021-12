Fünf legendäre Produkte Virgil Ablohs – Was vom Genie bleibt Die Trauer um Virgil Abloh ebbt nicht ab: Das verstorbene Multitalent hat den Rahmen des klassischen Modedesigns gesprengt. Fünf Beispiele. Jan Kedves , Max Scharnigg , Silke Wichert

So viel mehr als ein Modedesigner: Virgil Abloh 2018. Bild: Keystone

Der unerwartet frühe Tod des Modedesigners am vergangenen Sonntag hat die kreative Welt in einen Schockzustand versetzt. Warum? Weil dieser Virgil Abloh ein multifunktionaler und umtriebiger Künstler war, der in den letzten zehn Jahren sehr viel Bewegung in die Modewelt und angrenzende Gebiete gebracht hat. Diese Auswahl von einigen seiner wichtigsten Projekte soll seine aussergewöhnlichen Denkansätze noch mal deutlich machen.

Die Platte

Foto: Def Jam Roc-A-Fella

Virgil Abloh kam von der Musik, als Teenager hörte er Wu-Tang Clan, Mobb Deep und legte auf High-School-Partys auf. Als Designer bei Louis Vuitton sagte er, im Herzen sei er immer ein Hip-Hop-Kid geblieben. Deswegen war es nur logisch, dass er, als er in Paris bei der traditionsreichen Luxusmarke anfing, in sein neues Designstudio als erstes Plattenspieler hineinstellte. Abloh sah im Turntablism – also in der Kunst, mit zwei Plattentellern und einem Mixer verschiedene Soundquellen, Musiktraditionen und Stile neu zu kontextualisieren und zu vereinen – die konzeptuelle Grundlage seines Schaffens. Auch Pariser Mode und Street-Kultur lassen sich mixen wie ein DJ-Set.