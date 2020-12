Corona-Pandemie unter Kontrolle – Was wir von Asien lernen können Corona ist für viele Asiaten nur noch eine Erinnerung aus dem Frühjahr. Doch anstatt sich ihr Verhalten zum Vorbild zu nehmen, blickt Europa mit reflexhafter Arroganz nach drüben. Das ist nicht nur empörend, sondern auch unsinnig. Lea Deuber, Peking

Die Maske gehört selbstverständlich dazu: Spaziergänger im Corona-Herbst in Tokio. Foto: Kiichiro Sato (Keystone/AP)

Eine Gruselgeschichte in vier Worten? Ich komme aus Wuhan. So ging ein Witz im Januar in China, als die ersten Nachrichten einer neuartigen Lungenkrankheit aus der Stadt drangen. Der Scherz lässt sich in China jetzt anders erzählen. Eine Gruselgeschichte in vier Worten? Ich komme aus Europa.

Besonders lustig ist das zwar nicht. Doch in China machen den Menschen jetzt die Ausländer Angst. Und nicht nur dort. In vielen asiatischen Staaten bleiben die Grenzen für Europäer dicht. Europas Strahlkraft ist in Asien geschwächt wie selten. Was als europäischer Individualismus verstanden wird (und in autokratischeren Regimen auch als Demokratie), scheint in diesen Tagen mehr Albtraum als Vorbild. Ein Synonym für satte, unflexible Gesellschaften, in denen Menschen Freiheit mit Egoismus verwechseln und die eigenen Bedürfnisse über das Leben anderer stellen. «Was ist nur los mit euch?», solche Fragen bekommt man als China-Korrespondentin jetzt häufiger gestellt.

Verwundern kann das kaum. In Taiwan haben sich nur 720 Menschen mit dem Coronavirus infiziert – insgesamt. Seit Ostern gab es in dem 24-Millionen-Land kaum mehr lokale Infektionen. In Vietnam, das eine Landgrenze mit China teilt, liegt die Zahl bei rund 1400 Fällen. In Südkorea sind ohne verordneten Lockdown absolut dreissigmal weniger Menschen erkrankt als in Deutschland.

Sofortige drastische Massnahmen

Wie haben die das geschafft? Die Standardantwort hierzulande lautet meist: China ist eben ein autoritärer Staat, der seine gläsernen Bürger überwacht. Doch die Fokussierung auf Pekings Autokratie droht, die Sicht auf die Demokratien in Ostasien und Ozeanien zu versperren, die ähnlich positive Bilanzen ziehen können. Liberale Demokratien wie Südkorea, Japan und Taiwan, Neuseeland und Australien – sie alle haben mit ähnlich drastischen Mitteln, aber auf demokratischen Wegen reagiert. Die gute Nachricht ist also, ein autokratischer Führungsstil oder Menschenrechtsverletzungen sind keine Voraussetzung für die Ausmerzung des Virus.

Darauf können wir noch lange warten: Australien kann Corona und Angehörige dürfen sich deshalb wieder sehen und in die Arme schliessen. Foto: Richard Wainwright (Reuters)

Die Unterschiede im Kampf gegen das Virus sind gross. Nicht jede Massnahme lässt sich vergleichen. Manche Länder können sich allein aufgrund ihrer geografischen Lage leichter abschotten als andere. Doch in den meisten asiatischen Staaten verfolgen die Regierungen grundsätzlich eine radikale Orientierung hin zur «schwarzen Null». Neuinfektionszahlen sollen auf ein Minimum reduziert werden.

Es wird nicht über die Zahl von Intensivbetten diskutiert, jeder Fall ist schlicht ein Fall zu viel. Fast ein Jahr nach Entdeckung des Virus blicken viele asiatische Staaten auf deutlich niedrigere Fallzahlen und weniger Tote als in Europa. In Clubs von Peking bis Hanoi wird wieder getanzt, Kinos und Theater haben geöffnet. Während in der Schweiz die Massnahmen erneut verschärft werden müssen, wird der asiatische Erfolg weiterhin grösstenteils ignoriert.

Reflexhafte Abwehrhaltung

Kann es einfacher sein, auf einen Impfstoff zu hoffen, als von Asien zu lernen, wo die Menschen in vielen Staaten das Virus in kürzester Zeit in den Griff bekommen haben? Den Eindruck könnte man gewinnen, wenn man die reflexhafte Abwehrhaltung gegenüber dortigen Erfahrungen erlebt. Jeder scheint plötzlich ein studierter Asienwissenschaftler zu sein, wenn es darum geht, die erfolgreichen Corona-Massnahmen von China bis Thailand kleinzureden.

In Europa machten sich noch bis in den Sommer Experten über das Tragen von Masken lustig. Anstatt davon auszugehen, dass die Tragepflicht in Asien auf wissenschaftlichen Erkenntnissen beruht, wurde lieber auf die kulturelle Andersartigkeit abgezielt. Die Maske als Symbol asiatischer Gehorsamkeit. Diese Haltung passt zu gut in die Vorstellung einer homogenen Masse, die viele Europäer von Menschen in Asien haben. Sie müssen sich gegen die nervigen Stofffetzen nicht wehren, schliesslich haben sie für uns auch ohne Maske kein Gesicht.

Weihnachtsshopping in Wuhan: Knapp ein Jahr nach dem Ausbruch läuft das Leben in der Metropole wieder normal. Foto: Aly Song (Reuters)

Im Frühjahr gingen einige sogar soweit, den Gesichtsschutz zu einem kulturellen Problem zu erklären – das Tragen einer Maske widerspreche einer offenen und liberalen Gesellschaft. Im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk begründete der Soziologe Hartmut Rosa diese Haltung damit, dass bei Menschen in westlichen Gesellschaften das Gesicht der «zentrale Resonanzraum» sei. Wo er diesen Raum bei Asiaten vermutet, erklärte er nicht.

Argwöhnische Blicke für die Asiatin

Die taiwanische Studentin Lin Jingshin, die in Deutschland studiert, veröffentlichte im April einen Text auf dem Portal jetzt.de, in der sie verwundert die Frage stellte, ob Europäer überhaupt in der Lage seien, von Ostasiaten zu lernen. Für sie seien Masken schlicht ein Utensil des Alltags, das niemandem etwas nehme.

Es stimmt, viele asiatische Länder reagierten auch besser, weil sie auf Erfahrungen aus der Sars-Epidemie zurückgreifen konnten. Menschen erinnerten sich an den Horror während Sars 2002 und 2003, die Angst war gross. Aber hätten die Reaktionen in Asien dann nicht stärker Grundlage sein müssen für die Risikoeinschätzung in Europa? Müsste eine Lin Jingshin nicht mehr Vertrauen geniessen als jeder Pandemie-Neuling mit Namen Heinz oder Thomas?

Auch auffällig: In Asien tragen viele Menschen Hygienemasken und nicht die weniger wirksamen Stoffmasken in verschiedenen Farben und Motiven, die in Europa verbreitet sind. Foto: Aly Song (Reuters)

Rassismus dürfte dabei durchaus eine Rolle spielen: Lin berichtet davon, dass viele Deutsche anscheinend mehr Angst vor einer Asiatin mit Atemschutzmaske hätten als vor einer ohne. In der U-Bahn, auf der Strasse oder in Läden würde man ihr argwöhnische Blicke zuwerfen.

In einem Vortrag berichtete Marius Meinhof von der Universität Bielefeld im Frühjahr über seine Auswertung von Presseberichten und Corona-Beiträgen in den sozialen Medien zwischen Januar und März. Meinhof sagte, es hätte in diesen Monaten eine Grenzziehung stattgefunden zwischen «uns» und «den anderen». Überspitzt gesagt: Da die einen, autoritär regiert und rückständig, die jeden Tag ihre Fledermaussuppe zum Frühstück essen. Und hier wir, aufgeklärt, entwickelt, frei – und damit sicher?

Nicht Unkenntnis, sondern Rassismus

Es ist nicht verwerflich, Kritik an den Hygienestandards von Märkten in China zu äussern. Und es geht um Himmels willen nicht darum, Chinas autokratischen Staat zu verteidigen. Die anfängliche Vertuschung des Ausbruchs in Wuhan ist Symptom eines Systems, das Andersdenkende unterdrückt und mundtot macht. Die Theorie des Fischmarkts als Ursprung des Coronavirus hat die Regierung selbst in Umlauf gebracht. Seitdem verhindert sie weitere unabhängige Untersuchungen und streut Falschinformation über den Ursprung.

Doch hinter der angeblich politischen Kritik und Sorge um die Gesundheit und Sicherheit von Menschen hierzulande, verbirgt sich nicht nur Unkenntnis über China, sondern vor allem Rassismus.

Antiasiatische Ressentiments

Neu ist antichinesischer und antiasiatischer Rassismus nicht. Schon seit dem 13. Jahrhundert haben die Menschen in Europa Narrative über Asien und China konstruiert, die bis heute wirken. Mal gelten die Menschen als exotisch, mal als gefährlich oder schlicht als «anders». Zur Zeit der Aufklärung gab es allerdings auch Schriftsteller und Künstler, die von asiatischen Kulturen fasziniert waren. Voltaire etwa schlug andere Töne an: «Dass wir die chinesischen Riten so gründlich missverstehen, kommt nur daher, dass wir ihre Praktiken im Licht unserer eigenen beurteilen, denn in unserer streitsüchtig rechthaberischen Art messen wir die ganze Welt an unseren Vorurteilen.» Doch solche selbstkritischen Stimmen blieben in der Minderheit.

In Deutschland erforschen Wissenschaftler anti-asiatischen Rassismus während der Pandemie. Sie bestätigen in einem Projektbericht, dass sich dieser seit Ausbruch des Virus verstärkt hat. Auf der Strasse und im Internet seien Menschen immer wieder Opfer antiasiatischer Ressentiments geworden. Vielen wurde willkürlich eine chinesische Herkunft zugeschrieben, um sie auf eine vermeintlich niedrigere soziale Position zu verweisen, so die Wissenschaftler.

Wie wollen wir Corona besiegen? Bei der Suche nach einer Antwort könnte ein neuer, offener Blick nach Asien hilfreich sein. Foto: Tyrone Siu (Reuters)

In einer Umfrage gaben Befragte an, lieber neben weissen Menschen mit Maske zu sitzen als neben Menschen, die wir als «Asiaten» betrachten. Die wehrten sich schon im Frühjahr im Netz unter dem Hashtag #ichbinkeinVirus.

In einem Bericht über den antiasiatischen Rassismus der letzten Monate ziehen die Forscher das Fazit, dass «das biologisch-medizinische Phänomen einer Pandemie rassifiziert und kulturalisiert» worden sei; dass «Ess-, Wohn- und Hygienegewohnheiten als Teil einer imaginierten ‹asiatischen Kultur› für die Entstehung und Verbreitung von Pandemien verantwortlich gemacht» wurden.

China hat viele Probleme

Der Blick nach China zeigt allerdings auch die Probleme, abseits kultureller Stereotype. Denn Täuschung ist ein inhärentes Problem des Einparteienstaats. Journalisten müssen der Partei loyal sein, Wissenschaft ist nicht unabhängig, Zahlen werden gefälscht. Viele Ärzte sind bis heute angewiesen, nicht mit Journalisten zu sprechen. Die Zahl der Korrespondenten ist gleichzeitig auf einen historischen Tiefstand gefallen, nur sehr wenige ausländische Reporter haben dieses Jahr ein neues Visum fürs Land bekommen. Das Fehlen unabhängiger Beobachter ist staatlich gewollt.

Diese Beobachtungen sollten aber nicht pauschal jegliche Lernerfahrung infrage stellen, die in China gemacht wurde. In Wuhan erkannten Experten zum Beispiel, dass Verdachtsfälle und Erkrankte isoliert werden müssen. Man brachte sie in Quarantäne-Zentren, Hotels oder Krankenhäuser, damit es zu keinen Cluster-Infektionen in Familien kommt. Dass in Deutschland einzelne Haushaltsmitglieder unter Quarantäne stehen können, andere aber nicht, ist für Betrachter in vielen asiatischen Gesellschaften völlig unverständlich.

«Ist ein Menschenleben bei euch so wenig wert?»

Wesentliche Grundlage für den Erfolg war in allen ostasiatischen Ländern ebenso wie in Australien und Neuseeland der grosse gesellschaftliche Zusammenhalt. Es gab Kritik an Corona-Massnahmen, sie wurden jedoch – einmal beschlossen – konsequent durchgesetzt. Die Einhaltung von Quarantäne-Vorschriften wurde zum grössten Teil staatlich überprüft, sie wurde aber meist auch aus freiem Willen eingehalten. Ständige Appelle von Politikern brauchte es nicht. Der Wert von Leben war in keiner Weise verhandelbar.

«Was ist nur mit euch los?», das fragte im Spätsommer ein Taxifahrer in der nordchinesischen Stadt Harbin. Kopfschüttelnd erzählte er, dass er im Fernsehen gesehen hätte, wie die Menschen in Europa weiter Party machen würden, keine Masken trügen, rausgingen, in den Urlaub führen. Er fragte: «Ist ein Menschenleben bei euch so wenig wert?»

Wichtigstes Fest wurde komplett abgesagt

Dass Menschen in Europa auch jetzt nicht ganz darauf verzichten wollen, ihr Weihnachtsfest wenigstens im kleinen Kreis zu feiern, finden viele Menschen in Asien irritierend. Im Januar und Februar feierte man dort gerade Neujahrsfest, als das Virus entdeckt wurde. Es sind die wichtigsten Feierlichkeiten des Jahres in Ostasien. Eine Debatte wie nun um das Weihnachtsfest gab es trotzdem nicht. Fast alles wurde ohne Zögern abgesagt. Monatelang waren Geschäfte geschlossen. Viele Menschen blieben länger zu Hause, als es staatlich verordnet war. Und das, obwohl die meisten Menschen von Vietnam bis Thailand sich kaum auf eine soziale Absicherung verlassen konnten.

Wer die asiatische Solidarität aber für Wahllosigkeit von unterdrückten Völkern hält und sie als eine Art Untertanen-Mentalität abtut, irrt gewaltig. In vielen asiatischen Gesellschaften wurden die kurzfristigen Einschränkungen von Freiheiten und Datenschutz schlicht nicht politisiert. Verbote wurden nicht als die Tat eines übermächtigen Staats verstanden, der irgendein gesondertes Interesse daran hätte, das Virus schlimmer zu reden, als es ist. Sondern als das, was sie waren: die Voraussetzung, schnell wieder zur Normalität zurückzukehren. Corona-Proteste? Maskenverweigerer? Unvorstellbar.

Wollen wir uns nur auf die Impfung verlassen?

Diese Disziplin ist der Grund, warum die vermeintlich unterjochten Menschen in Asien seit Monaten wieder deutlich mehr Freiheiten geniessen als im Rest der Welt, politische Zustimmungsraten sind hoch wie selten. Die Menschen fühlen sich vom Staat geschützt. Viele sind auch stolz, mit Disziplin und Vernunft einen Beitrag zum Erfolg geleistet zu haben. Corona? Ist für viele nur noch eine schlechte Erinnerung aus dem Frühjahr. Fast schon vergessen.

Und wie wollen wir Corona besiegen? Wollen wir uns wirklich nur auf die Impfung verlassen? Bei der Suche nach einer Antwort könnte ein neuer, offener Blick nach Asien hilfreich sein.